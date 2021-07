Alexis Farias - Foto: Reprodução/Instagram

Rio - O volante da seleção peruana, Alexis Farias, de 25 anos, foi oferecido ao Fluminense para compor o elenco profissional. No entanto, o nome do atleta não agradou a comissão técnica de Roger Machado, que preferiu o Nonato, do Internacional. A informação é do portal "NETFLU".

Prestes a anunciar o volante Nonato, o Fluminense estava mirando o atleta peruano, que disputou a Copa América e pertence ao Melgar (PER). Com contrato até o fim deste ano, o volante tinha condições de assinar um acordo para a rescisão antecipadamente.

O nome agradou a diretoria do Tricolor das Laranjeiras, no entanto, o técnico Roger Machado optou pelo volante Nonato que era o jogador preferido para ser a peça de reposição de Yago Felipe e Martinelli. Alexis receberia o salário abaixo do teto e poderia ser um ativo do clube com condições de assinar em definitivo, ao contrário de Nonato que veio por empréstimo junto com o Internacional.