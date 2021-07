Protesto no CT Carlos Castilho - Foto: Reprodução/Instagram

Protesto no CT Carlos CastilhoFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2021 15:34

Rio - Nesta quinta-feira (29), um grupo de torcedores do Fluminenses 'enquadraram' e cobraram os jogadores na entrada do CT Carlos Castilho, após a terceira rodada consecutiva. No último sábado, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Criciúma, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A informação é do site "UOL".

Os alvos do protestam eram os jogadores Egídio, Ganso e o técnico Roger Machado. O grupo levou faixas com críticas aos profissionais do Fluminense, além de transmitirem o protesto em live da Força Flu, organizada do Tricolor das Laranjeiras.

"Quem refresca c... de Ganso é lagoa", dizia uma das faixas. "Como faz filho se não sabe cruzar", exibiu outra.

Um dos alvos, o atleta Ganso foi "liberado" porque estava acompanhado com o filho dentro do carro na entrada do CT Carlos Castilho. Em seguida, um veículo do clube foi bloqueado pelos torcedores, que questionaram se havia algum jogador estava sendo transportado.

Neste sábado (31), o Fluminense enfrenta o Criciúma, às 16h, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Com desvantagem no placar, o Tricolor das Laranjeiras precisa fazer dois gols para avançar na competição.