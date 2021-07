Brazil's Rebeca Andrade competes in the floor event of the artistic gymnastics women's all-around final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Ariake Gymnastics Centre in Tokyo on July 29, 2021. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) - AFP

Rio - Nesta quinta-feira (29), em entrevista à "Rádio BandSports", a medalhista olímpica Rebeca Andrade decidiu se blindar para evitar dar muitas entrevistas e manter a concentração nas finais do solo e do alto.

"É um momento que eu tenho que aproveitar mesmo, não deixar essa chance passar". Rebeca Andrade é a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha nas Olimpíadas. A atleta disse que se concentrou muito para estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"Eu esperei muito tempo para estar aqui, foi um sonho. Eu digo que não foi um sonho, foi um objetivo. Quando eu decidi que eu queria estar em Tóquio, que eu vinha para Tóquio, eu sempre dei 110% de mim para estar aqui", disse a medalhista olímpica.