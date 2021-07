Glenda Kozlowski - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2021 15:59

Rio - Direto do Japão pelo Time Brasil, a apresentadora Glenda Kozlowski, acompanha os Jogos Olímpicos de Tóquio e, emocionada com a conquista da medalhista olímpica Rebeca Andrade, publicou diversos vídeos em sua rede social.

Nesta quinta (29), Rebeca conquistou uma medalha inédita para a ginástica brasileira e se tornou a primeira ginasta brasileira a subir no pódio em Jogos Olímpicos. Emocionada, Glenda destacou em seus vídeos a importância da medalha conquistada por Rebeca e o seu "choro de felicidade".

“Eu quis colocar a data porque 29/7 é um dia histórico, é história. Não sei se todos vocês conhecem a história da Rebeca, mas eu acho que vale a pena conhecer. Uma menina pobre, negra, que passou por um monte de problemas e mesmo assim foi atrás da superação dela. A história dela é linda”, disse apresentadora.

“Estou aqui, tentando me recuperar. De felicidade, né. Choro de felicidade, de emoção. É muito incrível as lições que a gente aprende no esporte e eu queria que todo mundo aprendesse alguma coisa”, disse Glenda.

Uma semana antes de viajar para o Japão, Rebeca participou do podcast Na Trilha do Pódio, sob comando de Glenda Kozlowski e Juliana Yamaoka, e contou sobre a sua história de superação.

“Conversamos com a Rebeca semanas antes do embarque e vocês tem que escutar como é que ela estava antes de embarcar para Tóquio. A segurança, a experiência de vida, o que ela tem para falar sobre isso tudo. Escutem, vale a pena. É uma aula de sabedoria de vida”, completou Glenda.