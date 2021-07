Brasil x Arábia Saudita pela terceira rodada da Olimpíada de Tóquio. Richarlison. Lucas Figueiredo/CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Brasil x Arábia Saudita pela terceira rodada da Olimpíada de Tóquio. Richarlison. Lucas Figueiredo/CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/07/2021 15:28

Tóquio - Vivendo grande fase, Richarlison foi titular do Brasil na Copa América e agora ostenta a camisa 10 da equipe olímpica. Em coletiva, o atacante foi questionado sobre ter sido treinado por Tite e Jardine, e falou sobre a semelhança no modo de jogar imposto pelos dois.

"Creio que o Jardine tem a mesma maneira de jogar do Tite, as mesmas ideias de marcar lá em cima, pressão na saída de bola, por isso que me adaptei muito rápido ao estilo de jogo dele aqui. Meus companheiros têm me ajudado dentro de campo, não à toa a bola está chegando redonda e a gente pôde fazer os gols. O Jardine é um grande treinador, tem experiencia coma atletas mais novos, então a gente tenta pegar o máximo de informações com ele também, ele é um cara que nos ajuda muito aqui dentro", afirmou o atacante.

Publicidade

Com cinco gols em três jogos, Richarlison é artilheiro das Olimpíadas e comentou sobre a responsabilidade, considerada dobrada por ele, de vestir a camisa 10 da Seleção:

"Eu fico muito feliz de vestir a camisa 10 do Neymar, do Pelé, Ronaldinho, Zico, a responsabilidade é dobrada. A gente sabe que quem veste a 10 tem que decidir jogos, mas Papai do Céu tem me abençoado dentro de campo. Espero continuar ajudando os companheiros e eles me ajudando também", concluiu o atacante.