Economia

Arthur Lira confirma isenção de lucros e dividendos distribuídos por empresas do Simples

Nesta quarta-feira, o relator da Reforma do IR, o deputado Celso Sabino (PSDB-PA), afirmou que as empresas optantes do Simples Nacional permanecerão isentas de taxação de lucros e dividendos

Publicado 28/07/2021 15:36 | Atualizado há 27 minutos