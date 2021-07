Equipe vai instalar mais de 600 manilhas - (Imagem: Divulgação)

Publicado 30/07/2021 18:37

A Secretaria de Obras de Paty do Alferes está realizando uma grande obra de drenagem em Avelar, com objetivo de acabar com os constantes alagamentos que afetam o Segundo Distrito. Segundo a prefeitura, mais de 600 manilhas estão sendo colocadas. Um trecho envolve drenagem dupla de 220 metros, que vai da Beira Rio até a Praça Velho de Avelar, e outros 300 metros de drenagem auxiliar.



O prefeito Juninho Bernardes falou sobre a importância desta ação. "Esta obra é muito relevante. É uma reivindicação de décadas dos moradores, que estamos realizando com recurso próprio a fim de acabar com os transtornos que os moradores sofrem em época de chuva. Quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de obras e da Distrital que tem trabalhado muito para esta realização, o apoio de toda a Câmara de vereadores e que a Cedae têm nos dado. Muitos prefeitos não gostam de realizar obra de drenagem porque vai para debaixo da terra, mas em nosso governo nós temos realizado diversas obras para melhorar a vida da população patiense. Conseguimos nos últimos anos acabar com o alagamento no Centro e agora estamos trabalhando para acabar com este transtorno em Avelar", ressaltou.

Morador de Avelar há 60 anos, José Figueira de Almeida comentou a obra. “Toda equipe está de parabéns, há muitos anos sofremos com este alagamento. Vai ser muito importante para evitar este constrangimento que passamos todos os anos. Parabéns ao prefeito Juninho e ao vice Arlindo por mais esta importante obra em nosso bairro”, disse o senhor.