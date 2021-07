Agressão provocada pelo atropelamento que a vítima sofreu após uma briga com o seu namorado e policial militar Bruno Paixão - Reprodução / TV Globo

31/07/2021

Rio - A Polícia Militar emitiu uma nota na manhã deste sábado (31) informando a decisão de ter afastado o policial Bruno Paixão, que foi apontado como agressor por sua companheira. O agente teve a sua arma recolhida e responde a um procedimento apuratório pelo comando do 27° BPM, onde está lotado. De acordo com a vítima, após o episódio de violência ele sumiu.

A Polícia Civil foi procurada pelo DIA para dar mais informações sobre o caso e confirmar se o agente está sendo investigado, se teria sido preso ou não. Em nota, o órgão respondeu: "De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande, as investigações estão em andamento e seguem sob sigilo".

A mulher, vítima de violência doméstica, decidiu denunciar Bruno Paixão após ser agredida na última segunda-feira (26). Essa não foi a primeira vez que ela foi violentada. Em fevereiro deste ano ele a teria atropelado e só parou quando “sentiu como se fosse um quebra-molas", segundo a vítima, que compartilhou a foto dos hematomas provocados pelo episódio.



A decisão de tornar o caso público foi feita após os episódios de violência se intensificarem, quando o até então namorado teria quebrado a porta do quarto de seu filho e enforcado a mulher. A vítima chegou a concluir: “hoje ele me mata”. Em seguida, de acordo com a vítima, o policial militar a segurou pelo pescoço e começou as agressões. A mulher fez o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, constatando as marcas, mas até o momento não registrou um boletim de ocorrência com a denúncia. As informações são do RJ2, da TV Globo.



“A porta do quarto do meu filho que ele arrombou pra tirar a cama quebrou, quando eu vi que ele quebrou tudo no quarto do meu filho e tudo no meu quarto ai eu falei: ‘hoje ele me mata’... Me segurando pelo pescoço, aí começou as agressões, e depois fiz o corpo de delito do IML e foram constatadas as marcas”, afirmou.