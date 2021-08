Homem foi conduzido ao Pronto Socorro de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 02/08/2021 14:11

Rio - Um homem foi baleado nas costas após reagir a uma tentativa de assalto, na madrugada do último sábado (31), na Rua Jaime de Moura, no bairro do Porto da Pedra, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi socorrida ao Pronto Socorro de São Gonçalo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes fugiram após tentar roubar e atirar no homem.

O 7º BPM (São Gonçalo) informou que comunicou a ocorrência à 72ª DP (Mutuá).