Mulher faz pregação com teor racista e homofóbica em Nova Friburgo - Reprodução

Publicado 02/08/2021 20:11 | Atualizado 02/08/2021 20:18

Rio - A polícia investiga uma mulher que fez um discurso em que orienta os fiéis de uma igreja em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio, a não apoiar causas do movimento negro ou LGBTQIA+. O vídeo foi apagado pela autora, mas circula com críticas nas redes sociais.

De acordo com a 151ª DP (Nova Friburgo), foi instaurado inquérito para apurar os crimes de intolerância racial e homofobia. A autora será intimada a prestar depoimento na unidade policial. Testemunhas também serão ouvidas pelos agentes. A investigação está em andamento.

"É um absurdo pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quantos símbolos tem isso aí. É uma vergonha, desculpa falar, mas chega de mentiras, eu não vou viver mais de mentiras. É uma vergonha. A nossa bandeira é Jeová em si. É Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira", diz Kakau Cordeiro durante uma pregação.

Confira:

Aconteceu em Nova Friburgo. Vejam a pregação dessa pastora, aonde ela declara ser "um absurdo" ver pessoas levantando "bandeiras pretas" e LGBTQIA+.



Segundo ela, a solução para pessoas que defendem causas antirracistas e anti-lgbtfobia, é a "conversão" ao cristianismo. pic.twitter.com/ySLZzPWGXg — Renzo Carvalho (@_doblues) August 2, 2021

A vereadora Maiara Felício (PT) se pronunciou em sua conta no Instagram. "Intolerância mata", publicou. "Vídeo extremamente intolerante em Nova Friburgo. Queremos juntar o maior número de advogados LGBTQIA+, negros e mulheres da cidade, a gente quer fazer um movimento gigante para mostrar que em Nova Friburgo a intolerância não vai vingar", afirmou a parlamentar em um vídeo compartilhado em sua rede.

A reportagem tenta contato com a Igreja Sara Nossa Terra e com Kakau Cordeiro.