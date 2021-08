Casal de idosos é salvo após se tornarem refém de filho em surto psicótico na Penha - Divulgação/PMERJ

Publicado 02/08/2021 19:21

Rio - Um casal de idosos foi salvo por policiais do Bairro Seguro do 16º BPM (Olaria), após ficar refém do próprio filho que entrou em surto psicótico na tarde desta segunda-feira, dentro da casa onde moram, na Penha, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar a denúncia de que um jovem estaria ameaçando a vida dos pais.



No local, um homem, em surto psicótico, ameaçava os pais com uma faca, uma gilete e uma madeira. Os policiais dialogaram e acalmaram o rapaz, conseguindo livrar as vítimas da ameaça.

Uma equipe da Samu foi chamada e conduziu o homem para avaliação Hospital Philippe Pinel, em Botafogo. O casal de idosos passa bem.