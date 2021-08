Paulo Eduardo Gomes é afastado da Câmara dos Vereadores de Niterói - Foto: Reprodução / Instagram

Paulo Eduardo Gomes é afastado da Câmara dos Vereadores de NiteróiFoto: Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2021 19:35 | Atualizado 02/08/2021 22:00

Rio - Por ataque lesbofóbico, o diretório do PSOL de Niterói decidiu afastar preventivamente o vereador Paulo Eduardo Gomes por 60 dias. Ao O DIA, o partido afirmou que o caso está sob a análise da Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores de Niterói.

Em julho, a vereadora Verônica Lima (PT) registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar após uma discussão na Câmara de Niterói . Segundo ela, o vereador a intimidou, a agrediu verbalmente e chegou a ser contido por colegas no momento da briga. O caso aconteceu durante a reunião do colégio de líderes sobre um projeto de lei apresentado por Gomes que teria um teor parecido com outro já apresentado anteriormente por Verônica.

Publicidade

Vêronica também acusou Paulo Eduardo de ataques lesbofóbicos ao dizer que ela "queria ser homem" e que que iria tratá-la “igual a homem”. A parlamentar alegou ainda que no último mês também foi desrespeitada por Gomes durante reunião da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária. Segundo Verônica, após o episódio, o parlamentar ainda enviou mensagens por meio de um aplicativo para coagi-la.

A defesa de Gomes afirmou que não houve tentativa de agressão física e que ele pediu desculpa a Verônica pelas ofensas. "Cometi um erro em um momento de acirrada discussão política no Colégio de Líderes da Câmara. Estava sendo travada uma discussão sobre o trabalho parlamentar e, como já informei e ficou comprovado no Inquérito Policial, não houve nenhuma menção à agressão física. A fala se deu no campo de uma discussão parlamentar. Pedi desculpas imediatamente pelas palavras que usei e depois reiterei o pedido de desculpas em Plenário e através de uma nota pública", afirmou a nota, que completou:

Publicidade

"Reafirmo meu compromisso com a deliberação partidária que aplicou como penalidade a sanção de 60 dias, que já está sendo cumprida, além da entrega da liderança da bancada na Câmara. Esse tem sido um período de formação e reflexão para reforçar a autocrítica e voltar às atividades no parlamento seguindo nosso compromisso com as lutas da cidade, com a defesa do SUS, em defesa dos trabalhadores e ao lado de todos os movimentos sociais".