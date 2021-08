Foto da Maternidade Leila Diniz. - Renata Missagia

Foto da Maternidade Leila Diniz.Renata Missagia

Publicado 02/08/2021 13:41 | Atualizado 02/08/2021 16:52

Rio - No Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno, uma parceria da Maternidade Leila Diniz, na Barra da Tijuca, com o Via Parque Shopping irá arrecadar frascos de vidro com tampa de plástico rosqueada para o armazenamento de leite humano. As doações poderão ser feitas a partir do dia 5, em postos de coleta no centro comercial, vizinho à unidade de saúde da Prefeitura.

A Maternidade Leila Diniz faz parte do complexo do Hospital Municipal Lourenço Jorge e é referência para o apoio ao aleitamento materno. O Banco de Leite e a Enfermaria Canguru da unidade são referências nacionais. Os potes de vidro servirão para acondicionar o leite humano doado por mães voluntárias e que ajudam na nutrição de bebês prematuros cujas mães não conseguem, por motivos diversos, amamentar.

Publicidade

A nutricionista Ana Paula Abreu de Souza Moreira, responsável pelo Banco de Leite Humano da Maternidade Leila Diniz, explica a importância da campanha. “Para acondicionar o leite materno doado precisamos de potes de vidro com tampa plástica. Além de ajudar o banco de leite e os prematuros assistidos, a reciclagem ajuda o planeta”.

Ana Paula ressalta a necessidade de incentivo ao aleitamento materno, recomendado com exclusividade (sem adição de outros alimentos) até o sexto mês e continuado até 2 anos ou mais: “Amamentar, apesar de natural, nem sempre é tão fácil. Muitas mulheres precisam de ajuda e apoio neste momento. A cultura do uso de fórmulas lácteas, bicos artificiais e desmame precoce ainda prevalece em nossa sociedade. O leite materno é o alimento ideal, rico em todos os nutrientes”.