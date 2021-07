Beatriz Ferraz e Dilsinho na maternidade: Bella está chegando - Reprodução Internet

Publicado 28/07/2021 08:04

Rio - O cantor Dilsinho está ansioso pela chegada de sua primeira filha, Bella, fruto do casamento com Beatriz Ferraz. Ele postou no Instagram, na madrugada desta quarta-feira, uma foto em que aparece na maternidade com a mulher. "Vem, filha. Com muita saúde, amor e paz", escreveu o pagodeiro na legenda da imagem.

As fãs de Dilsinho desejaram muita saúde e mandaram energias positivas para o momento. "Que venha com saúde", disse uma seguidora. "Vem com toda a saúde do mundo irmão! Deus abençoe vocês", disse outra pessoa. "Vem, Bella. Que venha com muita saúde", comemorou uma terceira pessoa.