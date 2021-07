Ariadna - Reprodução

Publicado 27/07/2021 21:15 | Atualizado 27/07/2021 21:17

Após expor uma postagem transfóbica do perfil @papodenegao há duas semanas, Ariadna Arantes surgiu no Instagram, na noite desta terça-feira, chorando por receber diversos ataques.



O dono da página respondeu uma pergunta sobre preferir Ariadna ou Thammy Miranda, ambos transexuais, de maneira ofensiva. A influenciadora postou um vídeo desesperada com os ataques. "Passei o dia inteiro cansada e bloqueando as pessoas. Um monte de ataques e eu não aguento mais esse tipo de situação. Um monte de gente defendendo aquele cara que fez um vídeo ridículo com a minha foto e a foto do Thammy", iniciou Ariadna chorando.



A ex-BBB e ex-No Limite disse que tentou ser forte e tentou esconder da mãe os ataques. nas mensagens, internautas dizem que Ariadna não é mulher. "Estou recebendo mensagens de mulheres e homens me ofendendo e dizendo que não sou mulher de jeito nenhum. Estou tentando ser forte, mas não estou conseguindo. Cada mensagem que leio eu não consigo me controlar. Passei o dia trancada. É exatamente esse tipo de situação que o cara poderia ter evitado me expondo dessa maneira. Um monte de gente aqui no Brasil pensa como ele. Já bloqueei mais de duas mil mensagens para minha mãe não lidar com isso. Estou exausta", lamentou Ariadna.



A ex-No Limite avisou que vai levar o caso para a Justiça. "Eu vou com minha advogada nessa ação sim. Fui exposta e não sou chacota e nem palhaça. Essas coisas doem na gente. Eu não aguento mais essas pessoas. Estou a ponto de desistir de tudo porque é muito frustrante ver essa enxurrada de ofensas, que não é coisa de Deus, gente, estou muito cansada. Para mim, não está dando", completou Ariadna Arantes.









