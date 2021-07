Nicole Bahls - Reprodução

Publicado 27/07/2021 17:27 | Atualizado 27/07/2021 17:30

Nicole Bahls surgiu poderosa em uma nova publicação nas redes sociais. No Instagram, a beldade surgiu de vestido longo com estampa de oncinha e usou uma frase motivacional na legenda da postagem.

"Quer saber o sentido da vida? Pra frente", escreveu Nicole na publicação. Nos comentários, os seguidores encheram a musa de elogios. "Gata", escreveu uma. "Você é um dos meus maiores exemplos", declarou outra.

No último domingo, 25, Nicole confirmou a separação do até então marido, Marcelo Bimbi, ao portal UOL. ''Está tudo bem. Fui muito feliz em oito anos juntos. Ele sempre me tratou muito bem, mas houve um desgaste natural e não estamos mais juntos há 20 dias'', afirmou ela.



