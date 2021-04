Orlando Morais e Fábio Jr. Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 11:10 | Atualizado 05/04/2021 11:14

Rio - O músico Orlando Morais, marido de Glória Pires, enviou uma mensagem para Fábio Jr, ex-marido da atriz, no Instagram. Os dois não seguem um ao outro na rede social, mas ainda assim Orlando, recém-recuperado da covid-19, deixou um recado para Fábio. A mensagem foi deixada em uma postagem em que o pai de Fiuk fez uma homenagem a Chico Xavier.

"Obrigado pelo seu carinho", escreveu Orlando Morais na legenda da postagem. Enquanto Orlando esteve internado com covid-19, Fábio Jr. demonstrou preocupação e sua torcida pela recuperação do músico. Embora o convívio não seja próximo, os dois têm uma relação cordial.

Cleo, filha de Glória Pires e Fábio Jr, já declarou várias vezes que também considera Orlando Morais como pai. Quando o músico se casou com Glória, Cleo tinha apenas 5 anos. Na época, Fábio Jr. estava casado com Cristina Kartalian, com quem teve Fiuk, Krizia e Tainá.