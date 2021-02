Nego Di e Karol Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 15:55 | Atualizado 22/02/2021 15:56

Nego Di publicou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o Paredão de Karol Conká. Na mensagem, o humorista começa com um tom calmo.

"Cara, mas independente de qualquer coisa, falando sério, sei que ela fez muitas maldades, cometeu muitos erros, assim como eu cometi muitos erros. Eu vi depois vídeos de coisas que ela fez lá que eu não vi, coisas que ela fez depois e falou inclusive, de estar dizendo para galera 'ah, agora o Di já foi' como se o grande problema fosse eu, palavras que ela colocou na minha boca", disse.

Publicidade

Em seguida, Nego Di alfinetou a ex-amiga de confinamento. "Independente de tudo isso, eu só desejo que ela vá para a put* que pariu, vá tomar no c* dela. Não me procure mais, cara, vai se tratar".