Flávia Alessandra reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 20:29

Rio - Flávia Alessandra, de 46 anos, fez a temperatura subir ao publicar um clique de biquíni no Instagram, nesta terça-feira. A atriz exibiu a barriga chapada e o bumbum na nuca ao posar na escada de um barco.

fotogaleria

"Febre Neon", brincou ela na legenda.

Os internautas, claro, elogiaram a beleza e boa forma da loira. "Parece que chegou do paraíso. Sem defeitos", "Fiz a conta aqui e deu um total de zero defeitos" e "É muito musa do mar" foram alguns dos comentários.

