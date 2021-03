Por O Dia

Publicado 21/03/2021 15:38 | Atualizado 21/03/2021 15:41

Rio - Viih Tube foi a vencedora da Prova do Anjo deste sábado. Além do poder de imunizar alguém, dos prêmios da prova e do castigo do Monstro, a sister ganhou, como de costume, os benefícios do almoço do Anjo. Além de escolher o cardápio da refeição, a youtuber recebeu um vídeo com recados da família e do namorado. Mas, ao que parece, alguns códigos podem ter passado batidos pela produção.