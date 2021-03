Viih Tube Reprodução

Publicado 20/03/2021 13:40 | Atualizado 20/03/2021 14:08

Rio - Viih Tube é o novo Anjo do 'BBB 21'. A youtuber teve o melhor desempenho da prova deste sábado e permaneceu disparada na frente dos demais participantes. Além do poder de imunizar alguém no paredão de amanhã e das regalias do almoço do Anjo - com direito à recado da família, Viih ganhou 5 mil reais em dinheiro e 5 mil em ração como prêmio pela prova.

A sister, que até agora não havia ganhado nenhuma disputa na casa, comemorou muito e chorou. "Ganhei alguma coisa", gritou. Parao monstro, Viih escolheu Arthur e Rodolffo. Vale lembrar que Carla ainda tem o poder de tirar a decisão do Anjo, mas mesmo assim, deixou que a amiga colocasse o crossfiteiro no castigo. Com a decisão, Rodolffo, que tinha sido colocado no VIP nesta sexta-feira por Gilberto, vai direto para a Xepa.

A equipe da youtuber também comemorou a conquista. "AAAAAAAAAH! Ela é o novo anjo do @bbb parabéns, Viih!!! Você ganhou sim e vai ver sua família, seu namorado, tudo que tem direito! Que orgulho da nossa garota", escreveu o administrador do perfil da sister no Instagram.