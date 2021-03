Thaís, Viih Tube e Juliette no almoço do Anjo do 'BBB' Reprodução

Rio - Após ganhar a Prova do Anjo, no 'BBB', na tarde de ontem, Viih Tube teve mais uma surpresa neste fim de semana. Ao chegar no almoço do Anjo, consequência por ter vencido a prova do sábado, ao lado de Juliette e Thaís, a youtuber recebeu um recado da família. Emocionadas, mãe e avó da jovem mal conseguiram dar algum recado, mas mostraram que a torcida segue firme por lá.

Mas o mais surpreendente veio por parte do influenciador digital Bruno Magri, namorado da Youtuber há pouco mais de dois anos. "Ah, e o pedido de casamento vem, mas não agora porque eu sou tímido. Na frente de todo mundo...", brincou o jovem, levando a amada aos gritos.

