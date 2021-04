Gilberto e Fiuk reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 14:21 | Atualizado 03/04/2021 14:25

Rio - Gilberto e Fiuk levaram a melhor na prova do Anjo, do 'Big Brother Brasil 21', neste sábado. Cada um ainda ganhou 10 mil reais e um almoço do Anjo com dois presentes, um de cada família.

fotogaleria

Publicidade

Logo em seguida, os brothers leram as regras do Castigo do Monstro para os demais moradores: "Monstro Idade da Pedra, vestidos com trajes dos tempos das cavernas, os dois castigados deverão segurar sempre um tacape.Ao sinal do Monstro, eles deverão ir para sua base no gramado e lá permanecer até o som parar. Cada castigado perde 300 estalecas e que estiver no VIP vai direto para a Xepa", disse Tiago Leifert.

Eles, então, elegeram Rodolffo e Caio para cumprirem o castigo.