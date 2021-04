Por O Dia

Publicado 09/04/2021 17:15 | Atualizado 09/04/2021 17:26

Rio - Um momento durante a comemoração de João, que venceu a prova do Anjo do 'Big Brother Brasil 21', deixou os internautas encabulados nesta sexta-feira. É que o professor de geografia deixou Gilberto no vácuo. O pernambucano foi cumprimentar o amigo todo empolgado. Mas ao chegar perto dele, João deu as costas para o doutorando em economia e saiu andando.