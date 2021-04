João Luiz, do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 15:16 | Atualizado 09/04/2021 15:22

Rio - João Luiz é o novo Anjo do BBB21. Para o castigo do Monstro, o professor escolheu Arthur e Pocah. A vitória foi conquistada em uma disputa que aconteceu em duelos. Jogaram: Juliette (1), Thaís (2), Viih Tube (3), Fiuk (4), João Luiz (5), Gilberto, (6) Arthur (7) e Pocah (8). Apenas Camilla de Lucas não foi sorteada.

fotogaleria

Publicidade

Nas quartas de final, disputaram: Juliette x Thaís; Viih Tube x Fiuk; João Luiz x Gilberto; Arthur x Pocah. Na semi-final, jogaram: Thaís x Viih Tube e João Luiz x Arthur. Depois, Viih Tube e João Luiz disputaram a final pelo Anjo.

Tiago Leifert explicou a dinâmica da prova, entenda: "Hoje a Prova do Anjo é da Lasanha Seara. A única que tem uma tecnologia exclusiva na bandeja que a deixa quentinha por igual. Na Prova, temos geladeiras com toda a variedade de lasanhas Seara. São seis: Calabresa, Bolonhesa, Presunto e Queijo, Parisiense, Frango e Quatro Queijos. Primeiro, vocês vão ficar girando em uma plataforma, e gira, e gira. Aí, quando vocês escutarem o sinal sonoro, vocês vão sair e procurar o sabor de lasanha que a gente vai mostrar no telão. Pega a lasanha certa e aperta o botão. Quem apertar primeiro com a lasanha certa, passa para a próxima fase até a gente chegar na final"