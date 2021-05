Camilla de Lucas Reprodução Elle

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 09:54 | Atualizado 18/05/2021 13:27

Rio - Os bons ventos sopram para Camilla de Lucas e após ser vice-campeã do 'BBB 21', a influenciadora digital posou para a capa da revista 'Elle'. Ao comemorar o trabalho, no entanto, Camilla relembrou que já tinha o sonho de ser modelo, mas desistiu após ser confrontada com comentários racistas.

"Eu contei lá no programa algumas vezes que eu sempre tive o sonho de ser modelo e teve uma época da minha vida que eu desisti, já falei isso pra vocês várias vezes, porque eu participei de um concurso e uma pessoa virou para mim e falou que não teria como eu ser modelo porque a beleza da mulher negra não vendia, então eu fiquei muito frustrada com isso e acabei desistindo", contou a influenciadora em seus stories no Instagram.



"Então hoje quando eu faço alguma foto ou recebo o convite para algum ensaio, eu olho para trás e eu fico: 'Quem era aquele idiota que me negou? Cadê agora?’. Brincadeira. Mas eu olho e penso, caramba, como o mundo dá voltas", disse.