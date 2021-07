Juliette e Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 27/07/2021 16:43

Anitta abriu a caixinha de perguntas do Instagram, nesta terça-feira, e respondeu alguns questionamentos dos seguidores. Nas respostas, a cantora falou sobre seu relacionamento com Juliette e afirmou estar feliz com a estadia da campeã do "BBB 21" em sua casa.

'Quando vai expulsar Juliette e cia da sua casa?', perguntou um seguidor. "Quando eles quiserem ir embora. Minha mãe ama eles e eu também", respondeu Anitta.

O vídeo ganhou as redes e foi difundido em diversas mídias, incluindo perfis de fofoca no Instagram. Em um deles, identificado como "Gossip do Dia", fãs de Juliette comentaram: "Respeita mamacita", "essa música gruda mesmo na cabeça" e "Acho que ela nem percebeu que estava cantando Karol Conká (rs)".