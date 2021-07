Juliette e Karol Conká na final do 'BBB 21' - Reprodução/ TV Globo

Juliette e Karol Conká na final do 'BBB 21'Reprodução/ TV Globo

Publicado 27/07/2021 13:25

Rio - Após gravar seu primeiro clipe , Juliete Freire começou a terça-feira (27) animando seus seguidores ao cantar "Dilúvio", música de sua parceira de confinamento Karol Conká. "Só mais um dia de luta (risos). Estamos aqui de novo na ativa, a gente foi dormir 02h00 da manhã, já acordei 7h e estou aqui de novo", disse a influencer, em vídeos publicados no Instagram.

O vídeo ganhou as redes e foi difundido em diversas mídias, incluindo perfis de fofoca no Instagram. Em um deles, identificado como "Gossip do Dia", fãs de Juliette comentaram: "Respeita mamacita", "essa música gruda mesmo na cabeça" e "Acho que ela nem percebeu que estava cantando Karol Conká (rs)".

Depois disso, a ex-BBB ainda provocou um dos profissionais de beleza que sugeriram ela a cortar três dedos de seu cabelo: "Me convenceram a cortar três dedinhos do meu cabelo, se tirar mais os cactos vão na sua vida. Meu irmão vai me matar", brincou ela, fazendo referência a Washington Feitoza.