Ex-BBB Arthur mostra seu novo apartamento com vista para o marReprodução Internet

Publicado 27/07/2021 09:02 | Atualizado 27/07/2021 09:03

Rio - O ex-BBB Arthur mostrou aos seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira, que realizou um grande sonho. O fortão compartilhou uma foto segurando as chaves de seu novo apartamento, com vista para o mar.

"Quem me conhece sabe o quanto esse momento está sendo especial. Quando puder vai ter open house, amigos hahaha Obrigado pela torcida de quem gosta de mim", escreveu Arthur na legenda.

Projota, grande amigo de Arthur no "BBB 21", comemorou a conquista. "Caraca, mano, você não sabe a alegria que fiquei aqui! Que coisa linda esse lugar, irmão! Você merece demais!!! Deus te abençoe", disse o rapper. "Merece demais", disse o cantor Thierry.