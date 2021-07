Brunna Gonçalves posa de biquíni em Tulum, no México - Reprodução Internet

Brunna Gonçalves posa de biquíni em Tulum, no MéxicoReprodução Internet

Publicado 27/07/2021 08:39

Rio - Ludmilla e Brunna Gonçalves estão curtindo férias em Tulum, no México. A dançarina postou no Instagram algumas fotos em que aparece sensualizando e mostrando suas curvas com um biquíni xadrez. Na legenda da imagem, Brunna colocou apenas um emoji de coração.

A foto rendeu vários elogios, inclusive de Ludmilla. "Maravilhosa, tudo de bom", disse a cantora para a mulher. "Deusa", comentou outra seguidora. "Perfeita", disse um admirador. "Tão Barbiezinha", brincou outra pessoa.