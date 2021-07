Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, passeia com os filhos

Rio - Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, passeou com os filhos, Gael e Romeu, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira. Ele também estava acompanhado por Susana Garcia, que dirigiu e roteirizou o filme "Minha Mãe É Uma Peça 3". Susana é amiga pessoal do casal. Após a morte de Paulo Gustavo, Thales voltou a trabalhar recentemente. Ele comentou o processo de luto nas redes sociais.

"Viver o luto não é fácil. Dizem que é preciso expressar as nossas emoções e estar rodeado de pessoas que te ajudem a amenizar a dor da perda. É necessário olhar para dentro e se reinventar, todos os dias", disse o médico.

