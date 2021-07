Wesley Safadão e André Vitor - Reprodução

Wesley Safadão e André VitorReprodução

Publicado 27/07/2021 08:54 | Atualizado 27/07/2021 09:02

São Paulo - Wesley Safadão voltou a defender o pastor André Vitor na noite de segunda-feir a. O religioso foi acusado de pedofilia após um vídeo em que ele aparece abraçando uma menina por trás viralizou nas redes. "Difícil dormir depois de um dia como esse. Mas meu Deus é quem cuida da minha vida e dos meus amigos preciosos", escreveu o cantor no Instagram, deixando evidente que fez a postagem às 03h49.

fotogaleria

Publicidade

Em seguida, Safadão compartilhou alguns vídeos em que André Vitor aparece fazendo uma pregação. Sob as imagens, o cantor escreveu. "Você é isso, meu irmão. Um filho de Deus que só faz o bem e leva a palavra por onde passa. Você é um profeta de Deus e todos nós te amamos e conhecemos".

Após a repercussão do vídeo, o pastor ganhou apoio de uma série de forças da internet, como Wesley Safadão, Thyane Dantas, Bella Falconi, entre outros. Em vídeos publicados em seu perfil no Instagram, o religioso apareceu visivelmente abalado. "Ninguém jamais vai imaginar a dor dilacerante de ser acusado de uma coisa que você tem plena consciência que não é. E a medida que eu tive de ler várias postagens, vários directs, de pessoas me atacando, me criticando na minha vida. Eu sempre me doei só para amar e cuidar de pessoas", comentou André Vitor. Após estes pequenos vídeos compartilhados no stories, para se defender, ele ainda publicou um arquivo maior em seu feed.