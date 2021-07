Whindersson Nunes - Reprodução

Publicado 27/07/2021 09:53 | Atualizado 27/07/2021 10:12

Rio - Whindersson Nunes fez um post comovente em seu Instagram na madrugada desta terça-feira. Ele compartilhou registro que mostram as caixinhas que seriam usadas para guardar lembranças do filho, João Miguel, como guardaria pulseira da maternidade, cordão umbilical, dentinhos e os fios do primeiro corte de cabelo do pequeno.

“Dói tanto essas caixinhas vazias”, escreveu ele. “Te amo filho. Muita saudade minha e da sua mãe”, acrescentou Whindersson na postagem.

João Miguel, fruto do relacionamento com Maria Lina, não resistiu às consequências do parto prematuro de 22 semanas e faleceu dois dias depois do nascimento.