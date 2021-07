Tatá Werneck, Enzo Celulari e Bruna Marquezine - Reprodução/Montagem

Tatá Werneck, Enzo Celulari e Bruna MarquezineReprodução/Montagem

Publicado 27/07/2021 09:25

Rio - Na noite desta segunda-feira, Bruna Marquezine participou de uma live no Instagram. A humorista Tatá, que é amiga da atriz, assista à apresentação e deixou um comentário que levaram os fãs à loucura. "Teamenzo. Te amo. Desculpa corretor", escreveu a comediante, brincando sobre um possível erro no corretor.

fotogaleria

Publicidade

A mensagem TeamEnzo, no entanto, é uma mensagem de torcida declarada ao jovem Enzo Celulari, que teve relacionamento com Bruna Marquezine anunciado há alguns meses. Agora, no entanto, o casal passa por um fase em que há rumores do fim do relacionamento dos dois. Nada foi confirmado nem por Enzo nem por Bruna, mas a torcida de Tatá ficou bem clara após o comentário engraçadinho.