Publicado 27/07/2021 12:40

São Paulo - Simone Mendes, do duo com Simaria, defendeu o pastor André Vitor na noite de segunda-feira. O religioso foi acusado de pedofilia por internautas após abraçar uma menina por trás. Em vídeos publicados nos stories, a sertaneja declarou confiar em André. "Eu não poderia deixar de vir aqui mostrar a minha cara para deixar bem claro o amor que tenho por essa vida, que é a vida do André. Ele é um menino que me ajudou inúmeras vezes em minha vida. Conheço o André há mais de quinze anos. Foi um cara que me ajudou muito em muitos momentos", iniciou.

"Ele esteve comigo em minha primeira separação. Para quem não sabe, tive um relacionamento antigo antes do meu marido Kaká. Ele me ajudou muito, esteve presente no parto do meu filho, do Henry. Esteve presente em momentos de dor, de alegria. É um cara que eu conheço a índole, que eu amo muito", continuou Simone.

"É meu amigo, meu irmão, eu confio nele. Eu confio nele. Sei que é um menino justo, menino íntegro, menino de Deus e muito amado. Então, estou passando aqui para deixar bem claro que estou do seu lado", finalizou a cantora sertaneja.

O caso ganhou grandes proporções, no fim do domingo (25), após Wesley Safadão compartilhar vídeos em suas redes sociais em que André Vitor aparece abraçando por trás uma menina em uma festividade. Fãs do cantor não viram o afeto de maneira inocente e começaram acusar o religioso de se aproveitar da situação. Aléms de Simone e Safadão, outros famosos como Bella Falconi e Thyane Dantas também saíram em defesa do pastor.