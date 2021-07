Bianca e Cris - Reprodução

Publicado 27/07/2021 15:18 | Atualizado 27/07/2021 15:19

Bianca Andrade encantou os fãs com alguns registros fofos de Cris, seu filho com Fred. Nos Stories, do Instagram, a influenciadora publicou um vídeo ninando o bebê.

"Parece que vou explodir de amor"

"Primeira noite dos papais e primeira noite do Cris com a vovó", escreveu Fred na legenda de uma publicação no Instagram. O youtuber postou uma foto dele e de Boca Rosa arrumados para sair e no Stories mostrou um pouco de como foi a noite ao lado da ex-BBB.

