Publicado 28/07/2021 18:27 | Atualizado 28/07/2021 18:28

Rio - Fenômeno nas redes sociais desde que estava confinada no "BBB21", Juliette Freire estendeu seu recorde de ex-BBB mais seguida no Instagram da história. Nesta quarta-feira (28), a paraibana celebrou a chegada aos 32 milhões de seguidores na rede social com uma postagem especial em que agradece os fãs pela conquista.

"Um dia desses eu tinha pouco mais de 3 mil seguidores e hoje são 32 milhões, minha gente! Eu ainda fico bestinha com esse amor todinho! Obrigada por tanto!", declarou na legenda da publicação. Em pouco tempo, os cactos (fãs da ex-BBB) encheram a postagem de comentários elogiando a campeã do "BBB21".

O ex-colega de confinamento Rodolffo, da dupla com Israel, animou os fãs que torcem para que os ex-BBBs fiquem juntos ao exaltar a amiga pela conquista: "Você merece, boquinha de chupar pedra". Quem também registrou o carinho por Juliette foi a atriz Bruna Marquezine: "Gata demais", escreveu.

