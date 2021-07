Rebecca - Divulgação

Publicado 28/07/2021 17:28 | Atualizado 28/07/2021 17:30

Nesta quarta-feira, a cantora Rebecca conquistou um novo marco em sua carreira nacional e internacional. A funkeira, de apenas 23 anos, estampa um dos principais telões da famosa Times Square, em Nova York, Estados Unidos. A ação faz parte da campanha Radar Global, promovida pelo Spotify, que apoia artistas em ascensão. Inclusive, o projeto já está presente em mais de 50 países e Rebecca foi a artista Radar Brasil contemplada em março deste ano. O destaque veio após o lançamento de ‘Catucada de Leve’, parceria com Mc Zaquin, lançada na última semana.

Hoje, Rebecca também ganhou destaque na lista de artistas em ascensão da revista Rolling Stone US. A reportagem elegeu cantores de diversos países que disputam a atenção do público global, a funkeira é a única brasileira do ranking.O reconhecimento pode ser visto também como um presente para a carioca que está completando três anos de profissão em 2021. “Estou extremamente realizada com o reconhecimento que meu trabalho alcançou. O funk teve o poder de mudar a minha vida, assim como a de muitos outros jovens. Hoje, ver o gênero quebrando barreiras e saber que faço parte desse movimento é algo inexplicável. Sou muito feliz pela forma que o público me acolheu em tão pouco tempo, assim como pessoas do meio. Construo cada projeto prezando e levantando a voz das mulheres, das pretas, da comunidade LGBTQIA+ e outras minorias, ver que alcançamos algo nessa proporção só me dá ainda mais gás para continuar. Só tenho a agradecer”, comemora Rebecca.