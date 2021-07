Gil do Vigor estreia quadro no 'Mais Você' - Reprodução/Globo

Publicado 28/07/2021 16:49 | Atualizado 28/07/2021 16:54

Rio - Gilberto Nogueiro está cada vez mais próximo de ver um sonho seu se concretizar! O quarto colocado no "BBB21", se prepara para embarcar para os EUA, onde cursará seu pós-doutorado em Economia na Universidade Davis, na Califórnia. O pernambucano conseguiu uma bolsa de estudos para fazer seu PhD enquanto ainda estava confinado no reality show.

"Falta um mês para meu maior sonho da vida, o PHD! E repito a meus vigorentos, deixem os outros falarem o que quiserem mas vamos aproveitar? O que importa são vocês, sorrindo, resenhando e cachorrando! Sou assim e quero vcs comigo. Se eu tenho vcs comigo, tá tudo bem! Falta 1 mês...", escreveu Gil do Vigor em publicação no Twitter.

Além da Universidade de Davis, Gilberto também foi aprovado em processo seletivo para cursar seu pós-doutorado com bolsa de estudos na Universidade do Texas, mas escolheu a instituição californiana. O ex-BBB se formou na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e está para embarcar rumo ao exterior no dia 28 de agosto e pode ficar por lá por pelo menos seis anos, até concluir os estudos. Apesar da distância, o economista seguirá apresentando seu quadro "Tá Lascado", no "Mais Você", da TV Globo.

