Publicado 28/07/2021 16:14

Rio - Uma semana após o nascimento de Cris, Bianca Andrade tem mostrado aos poucos como é sua rotina como mãe de primeira viagem. Na última terça-feira (28), a influenciadora compartilhou com seus seguidores os cuidados que tem tido consigo mesma, inclusive quando o assunto é maquiagem.

"Tenho recebido muitos elogios dizendo que estou linda no puerpério, mas estou mais ou menos. Tenho feito uma maquiagem muito básica para me sentir melhor, com apenas dois produtos, porque maquiagem me dá tanta uma autoestima do tamanho do mundo", contou a empresária, em seus Stories do Instagram, enquanto ilustrava ao passar corretivo nas olheiras e lip tint na boca e nas bochechas.

"É só isso que eu faço e vou viver, me sentindo o máximo. Quer dizer... O 'máximo' mesmo a gente não se sente sempre, mas é importante a autoafirmação nessas horas. Mamães que estão no puerpério sabem que é sinistro. Mas se dê 2 minutinhos por dia, vai pentear o cabelo, vai passar um lip tint e vai cuidar do teu filho, porque mamãe feliz é um filho feliz", aconselhou Bianca, que deu a luz ao pequeno Cris no dia 15 de julho, sendo o primeiro filho da ex-BBB com Fred, do canal Desimpedidos.

A influenciadora aproveitou o momento para tirar o filtro do Instagram que utilizava e mostrar o estado de seu rosto e colo no momento. "Olha como está minha pele... Achei que quando parisse isso mudaria, mas estou esperando, e até agora essa é a minha realidade. Até deu uma pioradinha, mas seguimos o baile. Tirei o [filtro] Paris pra vocês verem a realidade da mãmãe aqui. E tá tudo bem. Vamo que vamo", brincou.