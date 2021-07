Nicole Bahls - Reprodução/Instagram

Nicole BahlsReprodução/Instagram

Publicado 28/07/2021 15:33

Rio - Nicole Bahls, que terminou o casamento com Marcelo Bimbi , comentou os vídeos do ex-marido com uma influenciadora que circularam na web nos últimos dias. Em conversa com a Quem, Bahls acredita que a "menina" foi um livramento para ela.

No fim de semana, Nicole Bahls anunciou que já não falava com Bimbi há 20 dias. Segundo Nicole, ele foi trabalhar no Acre e não voltou para a casa. Vídeos de Bimbi com a influenciadora acreana Maryllia Gabriela, divulgados por Léo Dias, repercutiram. À Quem, Nicole disse que acredita em livramento. "Não temos que aceitar ficar sofrendo. Temos que lembrar o que não foi bom. Fica mais fácil (...) Livramento", comentou.

Nicole Bahls e o empresário Marcelo Bimbi casaram em 2018, no Rio de Janeiro (RJ). O ex-casal venceu a quarta edição do Power Couple Brasil, da Record TV.