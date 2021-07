Arthur Picoli e Gabigol - Reprodução

Publicado 28/07/2021 12:39

Rio - O ex-BBB Arthur participou de um desafio de embaixadinhas no canal do Flamengo, seu time do coração, e foi atrapalhado por ninguém menos que seu ídolo, Gabigol. Assim que o crossfiteiro levantou para fazer os exercícios, o craque do Flamengou começou a zoar o rapaz, por trás, e a atrapalhar seu momento de habilidade.

fotogaleria

Nas redes sociais, o vídeo viralizou e muitos brincaram sobre o jeito de Gabigol. "Gabi nao quer perder nem no desafio. Passo mal kkkk", disse um seguidor. "Gabigol atentado atrapalhando pobi do Arthur", disse outra fã.



Confira o vídeo: