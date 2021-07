Suzana Pires recebe segunda dose da vacina contra covid-19 - Reprodução

Suzana Pires recebe segunda dose da vacina contra covid-19Reprodução

Publicado 28/07/2021 11:04

São Paulo - A atriz Suzana Pires, de 45 anos, foi tomar a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (Sars-coV-2) nesta quarta-feira. Entretanto, as baixas temperaturas do Rio de Janeiro e a chuva intermitente atrapalhou a permanência da artista na fila para receber o imunizante.

"Gente, estou aqui na fila da vacina e está a maior chuva. Aí... posso mostrar? Esse casal tu-do me emprestou um guarda-chuva e ficou com outro", disse a atriz, demonstrando animação pela amizade feita na fila, em vídeos compartilhados nos stories.

Nas postagens seguintes, Suzana revelou que receberia a segunda dose da CoronaVac, vacina elaborada pelo laboratório chinês Sinovac em colaboração com o Instituto Butantan. Após a imunização ela celebrou. "Que benção! Segunda dose da minha amada CoronaVac, uma fanfic para vocês. Obrigada aos bombeiros do Rio de Janeiro", escreveu a atriz em postagem no Instagram.