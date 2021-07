Quem tem 34 anos poderá se vacinar contra Covid-19 nesta quarta-feira 28/07 - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 27/07/2021 19:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Saúde, recebeu, nesta terça-feira (27/07), 4.704 doses de vacinas contra a Covid-19 no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta (Centro). Nesta remessa, foram entregues 1.270 unidades de vacinas AstraZeneca, 774 imunizantes de Pfizer, além de 2.660 unidades de CoronaVac. Do montante de doses recebidas, no entanto, apenas 2.1045 se destinam à vacinação de primeira dose. Por conta da quantidade abaixo da demanda necessária, a vacinação, para pessoas com 34 anos ou mais ocorrerá apenas nesta quarta-feira (28/07).

A vacinação para a primeira e segunda dose para gestantes, puérperas e lactantes com ou sem comorbidades e com 18 anos ou mais, permanece no Posto de Saúde Central as terças e quintas-feiras, de 9h às 12h. Para receber o imunizante devem apresentar um documento com foto e atestado, declaração ou laudo médico que são lactantes.

Também está mantida a vacinação da segunda dose (D2) de todos os grupos na Escola Especial Rynalda Rodrigues da Silva, no Centro e na Escola Municipal Marquês de Maricá, ao lado do Posto de Saúde Santa Rita, em Itaipuaçu. Além de estar disponível, nesses dois polos, o imunizante contra a gripe.

A vacinação para a primeira dose segue nos seguintes polos, presentes nos quatro distritos da cidade: USF Jardim Atlântico; USF Chácaras de Inoã; USF Marinelândia; UVV (Unidade Volante de Vacinação) do Centro Administrativo de Itaipuaçu; UVV Aeroporto de Maricá; na Escola Especial Rynalda Rodrigues da Silva, no Centro e na Escola Municipal Marquês de Maricá, ao lado do Posto de Saúde Santa Rita, em Itaipuaçu. Todas as unidades estão aplicando as vacinas, de segunda a sexta-feira, entre 09h e 16h.