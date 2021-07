Caminhão tomba na rodovia - Foto: Carlos Alberto

Publicado 25/07/2021 19:01 | Atualizado 25/07/2021 19:01

Maricá - Um caminhão tombou após perder o controle na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, na altura de São José do Imbassaí, na noite do último sábado.

O motorista perdeu o controle e atingiu a mureta, após capotar, o veículo ficou atravessado entre as pistas sentido Maricá e Niterói.

Devido ao acidente, um grande congestionamento teve início. Bombeiros e Policiais Militares foram acionados ao local.