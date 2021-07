No bairro de Jardim Atlântico, no município de Maricá, foram encontradas irregularidades em três estabelecimentos comerciais - Foto: Maurício

No bairro de Jardim Atlântico, no município de Maricá, foram encontradas irregularidades em três estabelecimentos comerciaisFoto: Maurício

Publicado 23/07/2021 20:43

Maricá - A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em três residências e estabelecimentos comerciais localizados durante duas operações realizadas pela empresa ontem (21), em parceria com a 118ª Delegacia de Polícia em Araruama, 82ª Delegacia de Polícia em Maricá e 71ª Delegacia de Polícia de Itaboraí. Seis pessoas foram presas em flagrante, sendo duas por furto de energia e quatro por formação de quadrilha, e mais quatro foram apenas autuadas, pois não se encontravam no local.

No bairro de Jardim Atlântico, no município de Maricá, foram encontradas irregularidades em três estabelecimentos comerciais – um bar, uma oficina mecânica e um salão de festas. Duas pessoas foram presas em flagrante e tivera, fiança estabelecida, o proprietário do salão de festas não foi encontrado e responderá pelo crime.

Em Araruama, a ação aconteceu nos bairros Praça da Bandeira, onde foram encontradas irregularidades em duas residências, e Rio Limão, onde uma lanchonete foi autuada. Ainda no bairro Rio Limão, foram encontrados ainda indícios de furto de energia em uma residência e um depósito de bebidas no mesmo terreno. O proprietário do estabelecimento, dois funcionários e o morador da residência foram conduzidos à 118ª DP, onde foram presos em flagrante por furto de energia e formação de quadrilha, por determinação do delegado responsável, sem direito à fiança.

Em Itaboraí, um haras encontrava-se sem fornecimento de energia proveniente da distribuidora desde janeiro de 2019. No local, foi identificado que haviam irregularidades no conjunto de medição, que registra a energia do local. Com o apoio dos policiais da 71ª DP e de um perito criminal do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), o conjunto de medição foi periciado e o arrendatário do local foi conduzido à delegacia. Não houve prisão.

Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.