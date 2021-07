Messod Azulay Neto, é o desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, suspendeu a sentença e atendeu ao pedido do Governo do Estado do Rio de Janeir - Foto: Divulgação

Publicado 23/07/2021 09:39 | Atualizado 23/07/2021 13:50

Maricá - Justiça Federal autoriza obras de instalação do Terminal Ponta Negra, em Jaconé, a liberação aconteceu na tarde de ontem, (quinta-feira 22/07).

O projeto se encontra parado a mais de 10 anos e pode ser iniciado em breve para contribuir mais com o desenvolvimento em Maricá.

Estimula-se que as obras irão gerar mais de 10 mil empregos formais. Serão investidos cerca de 5,3 bilhões de reais.

Messod Azulay Neto, é o desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, suspendeu a sentença e que vetava a retomada da construção do Porto, e com isso as obras poderão finalmente começar.

O Porto de Jaconé beneficiará não só o município de Maricá mas como toda a região e o estado do Rio de Janeiro através da geração de empregos e aquecimento da economia.