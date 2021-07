Seminário sobre Turismo Rural e de Aventura aconteceu em Maricá nesta quarta-feira 21/07 no bairro do Espraiado - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 21/07/2021 20:02 | Atualizado 21/07/2021 20:03

Maricá - Maricá sediou nesta quarta-feira (21/7) o 1º Seminário Estadual de Turismo Rural e de Aventura, que teve como tema “Tendências e Oportunidades no Pós-Pandemia “, reuniu autoridades e representantes do setor vindos de mais de 50 municípios fluminenses e até de estados como Minas Gerais. O evento, uma parceria entre a Prefeitura e a Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro (FC&VB-RJ), foi realizado na Fazenda Pública Joaquín Piñero (antiga Fazenda Ibiaci), no Espraiado, bairro famoso pelo seu turismo rural.

Na abertura, o prefeito Fabiano Horta pontuou a diversidade turística da cidade, mas lembrou que o momento é de se reconectar com a terra, através das áreas rurais. “Aqui somos uma área metropolitana junto à costa, que é praiana e rural, e essa última parte é a tendência atual. As pessoas vão buscar um recontato com a terra. A diminuição da pandemia gera uma expectativa de superação, e Maricá tem um forte turismo rural. Nossa ideia é trocar experiências aqui para expandir essa natureza turística”, avaliou Fabiano.

O evento foi transmitido online pelo Facebook e o YouTube da Federação de Convention & Visitors Bureaux e também pelas redes sociais da Prefeitura. Pela internet, o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, também participou da mesa inicial. Ele apontou que o setor turístico foi um dos que mais sofreu com a pandemia e que pode ser um dos últimos a se recuperar. “Por isso, eventos como este em Maricá são tão importantes para qualificar gestores e preparar um inventário turístico paras as áreas rurais. Como as viagens para fora do país ainda estão restritas, os destinos do interior passam a ser os mais procurados, e precisamos estar prontos”, disse Tutuca.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto, acredita que seja preciso aproveitar ainda melhor o potencial que a cidade oferece no setor de turismo rural. “Temos de preparar esses locais, a rede hoteleira e seus trabalhadores para esse pós-pandemia, para ampliar a essa procura que já ocorre através de uma agente específica”, disse.

Para o secretário municipal de Turismo, Robson Dutra, a procura pelas trilhas e áreas abertas da cidade em razão da pandemia foi a solução para o setor turístico nos últimos meses. “Dentro das normas de restrição, as famílias vêm buscando esse tipo de passeio em locais mais abertos, onde há menos gente aglomerada. Foi a alternativa encontrada para o lazer de menor risco. É importante também que quem atua neste setor esteja pronto para receber o turista, por isso é bom dividir a experiência e apontar a melhor forma de receber quem chega”, ponderou ele, ao projetar a volta de eventos presenciais para novembro. “Já estamos planejando Natal e Carnaval”, adiantou.

José Alexandre Freitas, titular da pasta de Promoção de Projetos Especiais, classificou o dia como sendo “muito feliz para a cidade”. “É uma alegria receber aqui gente de municípios até de fora do estado, num momento em que o turismo circular se tornou importante e as pessoas estão procurando destinos mais próximos”, concluiu.