82ª DP de MaricáFoto: Maurício Peçanha

Publicado 22/07/2021 09:53 | Atualizado 22/07/2021 10:10

Maricá - Três homens armados sequestraram um casal. Vários utensílios de casa foram roubados. O crime aconteceu na manhã da última quarta-feira na Rua Quatorze de Julho, no bairro Marquês, em Maricá.

Segundo informações, o proprietário da casa havia sido rendido pelos bandidos em um Fia Idea. O casal foi levado para dentro de casa e amarrado um ao outro enquanto os criminosos praticavam a limpa na casa das vítimas.

Dois criminosos furtaram diversos aparelhos da casa enquanto o terceiro elemento esperava no carro do lado de fora. Após o crime, os três fugiram rapidamente do local e conseguiram praticar o crime com sucesso sem qualquer intervenção.

O caso foi registrado na 82ª DP.