Novo lote de vacinas chega a cidade e permite vacinação para quem tem 36 anos nesta quinta-feira (22/07)Foto: Clarildo Menezes

Publicado 22/07/2021 09:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Saúde, recebeu, nesta quarta-feira (21/07), 2.740 doses de vacinas contra a Covid-19 no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta (Centro). Nesta remessa, foram entregues 790 unidades da Astrazeneca destinadas à segunda dose (D2); 570 imunizantes da Pfizer para primeira dose (D1); além de 1.380 unidades da CoronaVac destinadas à primeira e segunda dose (D1 e D2).

"A chegada das vacinas de hoje só nos permite avançar mais uma idade. Portanto, amanhã manteremos nossa vacinação para imunização da Covid-19 ativa para vacinar as pessoas com 36 anos, na expectativa de recebermos novas doses e continuarmos a vacinação", pontua a secretária de saúde, Solange Oliveira.

A vacinação segue nos seguintes polos, presentes nos quatro distritos da cidade: USF Jardim Atlântico; USF Chácaras de Inoã; USF Marinelândia; UVV (Unidade Volante de Vacinação) do Centro Administrativo de Itaipuaçu; UVV Aeroporto de Maricá; na Escola Especial Rynalda Rodrigues da Silva, no Centro e na Escola Municipal Marquês de Maricá, ao lado do Posto de Saúde Santa Rita, em Itaipuaçu. Todas as unidades estão aplicando as vacinas, de segunda a sexta-feira, entre 09h e 16h